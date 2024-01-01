385 يوم من الحرب في قطاع غزة: شهداء بالعشرات ومجازر بخان يونس وجباليا..

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 385 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربعة مجازر بحق المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمشافي 55 شهيدًا و132 جريحًا.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 42,847 شهيدًا و100,544 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة

ونفذت قوات الاحتلال عملية توغل مفاجئة شملت قيزان النجار والمنارة جنوب خان يونس.

وتزامن التوغل مع قصف مكثف أدى لاستشهاد 24 مواطنًا على الأقل وإصابة أعداد أخرى.

وقال مراسلنا إن 14 مواطنًا تم انتشالهم من عائلة الفر وخمسة من عائلة عابدين.

كما استشهدت مواطنتان أحد أقاربهم وسبعة من الجرحى في قصف خيمة نزوح جنوب غرب مدينة خان يونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال للمرة الثانية مسجد الفاروق في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية بحي تل السلطان والسعودي غرب المدينة وبمخيم الشابورة وسطها.

غزة والشمال

وتتواصل العملية البرية لليوم الواحد والعشرين على التوالي في شمال قطاع غزة.

وتحاصر دبابات الاحتلال مشفى كمال عدوان شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في محيطه.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد مرضى نتيجة نقص الأوكسجين في المشفى.

وتعرضت ثلاثة عشر منزلاً للقصف بشكل مباشر ومتزامن في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا، ما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى لم يتمكن أحد من الوصول إليهم.

وواصلت قوات الاحتلال إجبار المواطنين على مغادرة جباليا وبيت لاهيا باتجاه غزة مع تنفيذ حملة اعتقالات طالت 200 مواطن على الأقل.

وسط القطاع

وارتكب الاحتلال مجزرة بمخيم النصيرات ظهر الخميس أدت لاستشهاد 17 مواطنًا وإصابة 52 آخرين، بينهم 11 طفلًا وسيدة واحدة.

من بين الشهداء عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية الدكتور أشرف الجدي.