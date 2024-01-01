مجزرة مروعة ..150 شهيدا بتفجير 11 منزلا في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة

غزة/سما/

قال جهاز الدفاع المدني ، مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشعة في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة ، بعد تفجير 11 منزلا في منطقة شارع الهوجا بلوك 7.

وأضاف الدفاع المدني في بيان صحفي :" مجزرة بشعة يرتكبها جيش الاحتلال الان بمنطقة شارع الهوجا بلوك 7 في جباليا والحديث عن أكثر من 150 شهيدا وجريج ولا يوجد من يقوم بالتدخل لإنقاذهم".

وأوضح أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات ( النجار – أبو العوف – سلمان – حجازي – أبو القمصان – عقل – أبو راشد – أبو الطرابيش – زقول – شعلان).

وأشار الدفاع المدني الي أن الاحتلال قصف مربعا سكنيا في المنطقة والمواطنون يوجهون نداءات استغاثة للتوجه إلى المكان للمساعدة في نقل الجرحى.

وقال :" حتى اللحظة المواطنون يواجهون صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في شمال القطاع".

وفي وقت سابق من هذا اليوم ، قال الدفاع المدني إنه تلقى منذ أمس مئات المناشدات عبر منصاته الإعلامية ومواقع التواصل من العائلات التي رفضت النزوح من منازلها في بلدة بيت لاهيا ومخيم وبلدة جباليا تطالبه بالاستجابة لنداءاتهم لوجود مصابين وشهداء في بعض المنازل والطرقات.

وأضاف :" جزء من طواقمنا لا زالت متواجدة في محافظة الشمال رغم اجبار جيش الاحتلال بعضهم أمس على ترك مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وطالبهم بالإخلاء من منطقة مشروع بيت لاهيا والتوجه نحو المناطق الجنوبية، وسمح لبعضهم بالمرور عبر حواجزه بينما اعتقل 4 منهم".

وطالب الدفاع المدني دول العالم الحر والمنظمات الإنسانية الدولية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح لطواقمنا المتواجدة في الشمال بالوصول إلى ما تبقى من سيارات دفاع مدني وإعادتها للعمل لاستئناف تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين".