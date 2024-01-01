مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين بجراح خطيرة في معارك مع حزب الله جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء، الخميس، مقتل ضابط و3 جنود، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجراح خطيرة في معارك جنوبي لبنان.

قُتل جنود الاحتياط من لواء كرملي في مواجهة مع مقاتلين في لبنان وبحسب التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش، واجه جنود الفريق القتالي التابع للواء 205 مسلحون خرجوا من فتحة في منطقة متشابكة.

وألقى مسلحون قنابل يدوية على القوة التي ردت بإطلاق النار. كما أصيب ضابط وجنديان بجروح خطيرة في الحادث. وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إن جنديين أصيبا بجروح خطيرة اليوم في حادثين منفصلين في الشمال.