وصول وفد روسي إلى إسرائيل لبحث صفقة تبادل مع حماس..

موسكو/وكالات/

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على مبادرات السلام التي تقترحها روسيا وتتبناها حاليا.

كما وصل وفد روسي رفيع المستوى إلى تل أبيب اليوم (الخميس) لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.على خلفية تصريحات أدلى بها القيادي في حركة حماس موسى ابو مرزوق اليوم بشأن إمكانية إطلاق سراح اسيرين يحملان الجنسية الروسية ضمن اي صفقة تبرم في المستقبل.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن عرف في وقت سابق من اليوم (الخميس) أن وفدا إسرائيليا وأمريكيا بحضور رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس الموساد ديدي بارنيع ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد من المتوقع أن يصل إلى الدوحة بقطر خلال الأيام المقبلة من أجل تجديد إمكانية المفاوضات حول صفقة التبادل، وذلك بحسب ما قاله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في قطر، وكما أكد مسؤول إسرائيلي كبير