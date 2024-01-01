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شاهد..الكشف عن الطلب الأخير الذي وجّهه قائد قوات “الرضوان” للسيد حسن نصر الله قبل اغتياله..

الخميس 24 أكتوبر 2024 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الكشف عن الطلب الأخير الذي وجّهه قائد قوات “الرضوان” للسيد حسن نصر الله قبل اغتياله..



بيروت/ وكالات/

كشفت ابنة إبراهيم عقيل قائد “قوة الرضوان” في “حزب الله” اللبناني عن طلب نقله والدها للأمين العام للحزب حسن نصر الله بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر في يوليو/تموز الماضي.

وقالت زينب في لقاء صحفي إنه بعد أن “استشهد الحاج محسن (شكر) كان السيد يتحدث عن إنجازاته فسألت والدي هذه الإنجازات التي لم يتم التكلم عنها، كيف ستظهر ومتى من الممكن أن يعرفها الناس، ويعرفوا تضحياتكم؟”.

وأضافت زينب، أن والدها طلب من الأمين العام لـ”حزب الله” أنه “عندما استشهد أن لا يتكلم عني أو إنجازاتي.. ووصيتي له لا أن يتم الرد بقصف الصواريخ أو قصف إسرائيل، بل إضافة 200 مجاهد إلى قوة الرضوان.. أي بدلا من القصف لمرة واحدة سيكون هناك 200 مقاتل جديد يحاربون العدو على فترة طويلة من الزمن”.

وكان “حزب الله” قد أكد في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، في بيان له، استشهاد القيادي العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، خلال غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان، ومعه 15 آخرين من القياديين والعناصر خلال اجتماع لهم.

 

وأعلن “حزب الله” اللبناني، في بيان يوم 28 سبتمبر الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، “التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نححو 30 عاما” في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “إسرائيل صفت الحساب باغتيال نصر الله”.

 

 

 

 
 
 

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