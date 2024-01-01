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"التايمز " البريطانية تكشف عن سبب تأجيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

الخميس 24 أكتوبر 2024 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التايمز " البريطانية تكشف عن سبب تأجيل الهجوم الإسرائيلي على إيران



لندن / وكالات/

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصدر استخباراتي أن إسرائيل اضطرت إلى تغيير خططها بسبب تسريب الوثائق التي تضمنت تفاصيل الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على ايران.

وبحسب التقرير، فقد تم تأجيل الهجوم المقصود بسبب التسريب نفسه، الذي نُشر على قناة تيليغرام الموالية لإيران، قبل أن يتم توزيعه أيضًا على موقع X (تويتر سابقًا) - وتضمن تفاصيل حول استعدادات إسرائيل لهجوم باليستي. وهذا ساعد طهران على التنبؤ بأنماط الهجوم.

والآن، بحسب التقرير، يبدو أن التسريب قد غيّر الخطط الهجومية الإسرائيلية، الأمر الذي تطلب وضع خطة بديلة.

وذكرت مصادر استخباراتية أن "التسريب تسبب في تأخير الهجوم بسبب الحاجة إلى تغيير استراتيجيات ومكونات معينة". وقالت إن إسرائيل تخطط لمهاجمة المنشآت العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وأكدت للولايات المتحدة أن الرد لن يشمل البنية التحتية النووية الإيرانية أو نفطية.

وبحسب التقارير، أشارت البيانات المذكورة في الوثائق المسربة إلى أن إسرائيل ربما تخطط لهجوم مماثل للهجوم المنسوب إليها في أبريل، عندما دمرت رادارًا للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، في أعقاب الهجوم الإيراني في ذلك الشهر.

تم تصنيف الوثائق على أنها "سرية للغاية" ومؤرخة يومي 15 و16 أكتوبر. وأكد مسؤولون أميركيون موثوقية الوثائق التي كتبتها وكالة الاستخبارات البصرية والجغرافية الأميركية (NGA) - المسؤولة عن تحليل المعلومات والصور التي جمعتها أقمار التجسس الأميركية - وكذلك وكالة الأمن القومي (NSA).

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