حزب الله: أوقعنا طاقمي دبابتي "ميركافا" بين قتيل وجريح في جنوب لبنان..

بيروت/ وكالات/

قال حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر اليوم الخميس 24-10-‌‏2024، دبابة ‏ميركافا شمال غرب بلدة عديسة، بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها،ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".‏

وذكر في بيان آخر أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 24-10-‌‏2024، دبابة ‏’ميركافا’ جنوب بلدة عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".