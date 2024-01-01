حزب الله: أوقعنا طاقمي دبابتي "ميركافا" بين قتيل وجريح في جنوب لبنان..

بيروت/ وكالات/
قال حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر اليوم الخميس 24-10-2024، دبابة ميركافا شمال غرب بلدة عديسة، بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها،ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".
وذكر في بيان آخر أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 24-10-2024، دبابة ’ميركافا’ جنوب بلدة عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".