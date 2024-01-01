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نُصرة لفلسطين ولبنان.. المقاومة في العراق تهاجم هدفين إسرائيليين في غور الأردن وشمالي فلسطين المحتلين..

الخميس 24 أكتوبر 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نُصرة لفلسطين ولبنان.. المقاومة في العراق تهاجم هدفين إسرائيليين في غور الأردن وشمالي فلسطين المحتلين..



وكالات - سما-

نفذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليتين جديدتين ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، اليوم الخميس، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأعلنت المقاومة، في بيان، أن مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة مهاجمة هدف حيوي في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير .

وأكدت الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

 
 

 

 

 

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