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سلامي يُهدد إسرائيل: أنتم في حالة انتحار وتحضرون أنفسكم للانهيار وسنهزمكم ومنظومة “ثاد” لن تنجح في حمايتكم

الخميس 24 أكتوبر 2024 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلامي يُهدد إسرائيل: أنتم في حالة انتحار وتحضرون أنفسكم للانهيار وسنهزمكم ومنظومة “ثاد” لن تنجح في حمايتكم



طهران / وكالات /

 قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي أن “العدو في حالة انتحار ويتحضر بنفسه للانهيار”.
وأشار سلامي في مؤتمر تكريم شهداء كرمانشاه، اليوم الخميس، إلى أن “الكيان الصهيوني اليوم يحفر قبره بنفسه”، لافتاً إلى أنه “أصبح اليوم أكثر الأنظمة كراهية في العالم، ولا يرغب أي سياسي في زيارته سوى مسؤولي الولايات المتحدة”.
وشدد على أن على “الكيان الصهيوني أن ينتظر جزاء أفعاله التي ستمحوه عن وجه العالم”.
وتطرق إلى عملية “الوعد الصادق 2″، قائلاً: “الكيان الصهيوني مخطئ، وعملية الوعد الصادق 2 أثبتت فشل منظوماته الدفاعية، ومنظومة ثاد لن تنجح في حمايته”.

وأكد سلامي أن “الشباب اللبناني والفلسطيني صامدون أمام الكيان الصهيوني المجرم، وسينضم إليهم شباب العالم”.
وتوجه إلى الكيان الصهيوني بالقول: “سنهزمكم”.
وأضاف: “نحن واثقون بأنفسنا، ولا نخشى العدو”.
وكان اللواء سلامي قد حذر إسرائيل في حال استهدفت إيران، وقال: “إن اعتديتم على أي نقطة من إيران فسنضرب لكم النقطة نفسها بشكل شديد في كيانكم”.

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