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بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ ..نتنياهو: “حزب الله” كان يجهز لـ”غزو” إسرائيل بحدث أكبر من هجوم “حماس” في أكتوبر

الخميس 24 أكتوبر 2024 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ ..نتنياهو: “حزب الله” كان يجهز لـ”غزو” إسرائيل بحدث أكبر من هجوم “حماس” في أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء لوسائل إعلام فرنسية إنّ الدولة العبرية كشفت عن مخطط أعدّه حزب الله لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ.
وقال نتنياهو لشبكتي “سي نيوز” و”أوروبا 1″ إنه لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته بالدولة العبرية حركة حماس في هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأضاف وفقا لترجمة فورية قدّمتها الشبكتان “على بُعد مئة إلى مئتي متر من الحدود وجدنا أنفاقا كان يتمّ إعدادها لغزو إسرائيل. كان سيكون هجوما أكبر حتى من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر”.
وتابع “بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ. كانوا يخططون للقيام بغزو”.

وكان نتنياهو صرّح لصحيفة لو فيغارو الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر أن الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لحزب الله.
ومنذ أن صعّدت إسرائيل قصفها على لبنان الشهر الماضي قبل إرسالها قوات برية عبر الحدود، أسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من ألفي شخص، استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، رغم أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.

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