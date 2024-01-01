طقس فلسطين : صافٍ وبارد نسبيا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة اإى معتدلة إلى تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأحد المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة إلى تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ودعت الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة، للانتباه من الغبار لمرضى الجهاز التنفسي والعيون، ومن شدة سرعة الرياح في بعض المناطق، وارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.