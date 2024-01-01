384 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتوقف خدمات الدفاع المدني شمال القطاع

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٨٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر بحق المواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية وصل منها للمشافي ٧٤ شهيدا و ١٣٠ جريح

وارتفعت حصيلة العدوان إلى ٤٢٧٩٢ شهيدا و ١٠٠٤١٢ جريح منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتتواصل العملية البرية لليوم العشرين على التوالي في شمال قطاع غزة .

واعلن الدفاع المدني بغزة توقف عمله كليا في محافظة الشمال وأن المواطنين المتواجدين باتوا بدون خدمات إنسانية.

وأكد ان قوات الإحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصر الدفاع المدني واقتادتهم إلى مكان مجهول مشيرا إلى أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها.

وواصلت قوات الاحتلال اجبار المواطنين في المدارس على النزوح بعد إخضاعهم لعمليات تفتيش واعتقالات.

وأعترف جيش الاحتلال انه اعتقل ٢٠٠ مواطن خلال الايام القليلة الماضية من شمال قطاع غزة.

واستشهد الطفل عطا فادي أبو شحادة ووالدته في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا شمال غزة.

واستشهد نحو ٣١ مواطنا في سلسلة غارات متفرقة على مناطق شمال قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة بينهم عشرة من عائلة دردونة بجباليا البلد وطبيب وممرض بمشفى كمال عدوان ببيت لاهيا.

واستشهد مدير شرطة بلديات محافظة شمال قطاع غزة مازن الكحلوت باستهداف إسرائيلي قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي غزة استشهد شاب برصاص قناص في حي تل الهوا غرب غزة بعد ساعات من استهداف تجمع للمواطنين ما ادى لاستشهاد اربعة مواطنين من عائلة دغمش.

كما ارتقى شهيد وعدد من الجرحى بقصف مدفعية الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين في محيط مدرسة الهاشمية داخل حي التفاح شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

وتواصل القصف المدفعي العنيف الذي يتخلله اطلاق نار من الآليات بشكل مكثف مستهدفا منطقة ابو جلال والزعفران والسعايدة شرق مخيم المغازي وايضا شرق مخيم البريج وسط القطاع .

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت سيارة تتبع الاونروا ما ادى لاستشهاد احد موظفيها وشقيقه.

جنوب القطاع

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد مواطن في قصف استهدف حي المنارة جنوب خان يونس.