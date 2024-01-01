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طائرات الاحتلال تستهدف مكتب قناة الميادين في بيروت

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تستهدف مكتب قناة الميادين في بيروت



بيروت /سما/

شنّ الاحتلال ، مساء الأربعاء، عدواناً استهدف مكتب قناة الميادين في بيروت، علماً بأنّ القناة كانت قد أخلته بداية العدوان على لبنان.

وإزاء ذلك، تحمّل الميادين الاحتلال مسؤولية العدوان على مكتب صحافي معروف، لقناة إعلامية معروفة. 

وعقب العدوان، استنكر القيادي في حركة حماس، محمود المرداوي، العدوان على مكتب القناة، مشدداً على ما تقوم به الميادين من عمل رائد يكشف الحقيقة.

وأكد المرداوي، في حديث إلى الميادين، أنّ "القناة تسقط رواية المتصهينين، وأنّها قناة مقاتلة في مواجهة العدو، الذي يريد تغطية الحقائق، وتقديم روايات مضللة."

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