" القسام" تهاجم مقر قيادة جيش الاحتلال بجباليا

غزة/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، تمكن مقاتليها من مهاجمة مقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وإيقاع الجنود داخلها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري مقتضب، إن مقاتليها تمكنوا من مهاجمة مقر قيادة العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة قرب نادي معسكر جباليا بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وأشارت إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود الاحتلال داخل المقر بالرشاشات المتوسطة والخفيفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



وأضافت الكتائب: "رصد مجاهدونا هبوط طائرتين مروحيتين للإجلاء، علماً بأن المقر مزود بكاميرات "اللوتس" التي يصل مداها إلى 45 كم".

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام مشاهد لقصف موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم".



كما أعلنت كتائب القسام، عصر اليوم، استهداف موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" عيار 114 ملم.

ولليوم الـ 21 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي والواسع على محافظة شمال القطاع، حيث يشن هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.

وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى خلال الأسبوع الماضي، في حين لا تزال جثامين شهداء في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 383 تواليًا، ما أسفر عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.