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أبو مرزوق يجري لقاءات مع مسؤولين روس في موسكو

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يجري لقاءات مع مسؤولين روس في موسكو



موسكو/سما/

نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية اليوم الأربعاء عن مصدر دبلوماسي القول إن القيادي الكبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" موسى أبو مرزوق وصل إلى موسكو. وأضافت الوكالة أن أبو مرزوق يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين روس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولدى روسيا علاقات مع كل الأطراف الرئيسية فيما يحدث حاليا في المنطقة وهي إسرائيل وإيران ولبنان والسلطة الفلسطينية وحركة حماس. وألقت موسكو مرارا بمسؤولية الأزمة الراهنة في المنطقة على إخفاق الجهود الدبلوماسية الأميركية، ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مع استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية.

وكانت روسيا، دعت في وقت سابق من هذا الشهر إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة، معتبرة أنّ هجوم حماس لم يحدث من فراغ، ولا يبرر سياسة "العقاب الجماعي" التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ بعثة مراقبة دولية يجب أن تتوجه إلى غزة لمراقبة الوضع الإنساني. وأضاف أنّ بلاده دانت بقوة الهجمات ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيراً أن روسيا "لا يمكنها قبول سياسة العقاب الجماعي" التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين في غزة.

ولفت لافروف إلى أنّ هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل لم يحدث من فراغ، ولم يكن ليحصل لو لم يتم تجاهل حقوق الفلسطينيين، مذكّراً بمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة بسبب حصار عمره 17 عاماً، "فضلاً عن الوعود الأميركية الإسرائيلية بعد 75 عاماً من الاحتلال بإقامة دولة فلسطينية دون تحقيقها"، واصفاً ما تقوم به إسرائيل وأميركا ضد الشعب الفلسطيني بـ"ثقافة الإلغاء"، و"هي الثقافة ذاتها التي استخدمتها أميركا وحلفاؤها ضدّ روسيا من خلال أوكرانيا طيلة السنوات الماضية، ما استدعى قيام روسيا بعملية عسكرية في أوكرانيا"، على حدّ قوله.

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