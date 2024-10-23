42 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 42 مواطنا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 37 منهم شمالي القطاع.

و استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين بعد استهدافهما من مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استُشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون على الأقل في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

واستُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، إثر قصف الاحتلال مدرسة الزهراء التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

كما استُشهد ستة مواطنين، بينهم طبيب وممرض، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طبيب وممرض جراء استهدافهما بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال قرب مستشفى كمال عدوان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أربعة الشهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب مدينة دير البلح.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في شارع صلاح الدين جنوب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وفي السياق، استشهد ثمانية مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال شرق حي التفاح.

واستشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منطقة مخازن منصور بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما يواصل إطلاق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المنازل في منطقة الفاخورة.

وفجر اليوم، استُشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان ووالدتهما، وأُصيب ستة آخرون بجروح، جراء غارة صاروخية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة حلاوة في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة، وتم نقل الجرحى والشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال حصار المستشفيات شمال القطاع، ويعدم المواطنين ويشردهم، ويُخرجهم قسرا من مراكز الإيواء، لليوم الـ19 على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,792 مواطنا، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.