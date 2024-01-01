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"كتائب القسام" تنعى هاشم صفي الدين

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب القسام" تنعى هاشم صفي الدين



غزة/سما/

نعت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين، وأشادت بدوره في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.


وقالت الكتائب في بيان: "بأسمى آيات الفخر والعزة والثقة بنصر الله القريب، تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام القيادي الكبير بالمقاومة الإسلامية في لبنان القائد الجهادي الكبير هاشم صفي الدين رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في "حزب الله" الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس مع ثلة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية إجرامية استهدفتهم في لبنان".


وأضافت: "تشيد كتائب القسام بدور الشهيد القائد هاشم صفي الدين في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما يذكر للشهيد إسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة وتعزيزها ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة".

ونعى "حزب" الله اللبناني منذ قليل رسميا صفي الدين، وذلك بعد تأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء أمس الثلاثاء عن اغتياله في الغارات قبل ثلاثة أسابيع في "مقر قيادة ركن الاستخبارات في حزب الله الواقعة تحت الأرض في قلب المجتمع المدني في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مع 25 عنصرا من ركن الاستخبارات في حزب الله ومن بينهم المدعو صائب عياش مسؤول التجميع الجوي في ركن الاستخبارات ومحمود محمد شاهين مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا".

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