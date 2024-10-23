ضجة بأوساط الاحتلال بسبب سخرية قناة عبرية من قائد أركان الجيش (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

أثاار مقطع مصور بثته القناة الـ14 العبرية، يسخر من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، غضب الجيش، وعدد من السياسيين الإسرائيليين، باعتباره تحريضا ضد المؤسسة العسكرية.



ويظهر المقطع هاليفي بصورة كوميدية بعينين جاحظتين، حين لاحظ على كتف أحد الجنود، شعار منظمة "المسيح"، والتي كان قد حظر على الجنود ارتداءها على الزي العسكري.



وكان هاليفي أصدر قرارا أمس، بحظر ارتداء أية شعارات خاصة شعار منظمة المسيح اليهودية، والتي تحظى بنفوذ كبير داخل الجيش، على ملابسهم العسكرية، وقال إن الزي العسكري يسمح فقط عليه بالشعارات الخاصة بالجيش.



ولفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أن رئيس الأركان، قام بنزع الشعار من كتف أحد الجنود، وقال له: "بإمكانك وضعه في قلبك، لكن لا يجب وضع أي شيء بخلاف شعارات الجيش على الزي، وقام بإدخال شعار المسيح إلى جيب الجندي لإخفائه".



ويعد الهجوم والإساءة للجيش من المحظورات في الإعلام العبري، أو أي محاولة لتشويه صورته، خاصة في أوقات الحرب، لكن القناة الـ14 العبرية، والمحسوبة على بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، خرجت عن المعهود بالفيديو المنشور.

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وطالب الناطق باسم الجيش، في خطاب رسمي إلى وزارة الاتصالات، بحذف المقطع المسيء لهاليفي، وقال إن الجيش ليس مؤسسة سياسية، ولا يمكن قبول انتقادات حادة وغير مبررة، في وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وأضاف: "المحتوى الذي بث على القناة الـ14 كان بمثابة تجاوز للخطوط الحمراء، الفيديو المعروض يتضمن مواد مغلوطة، ويسيء للجنود والقادة الذين يعملون في ظروف صعبة خلال الحرب وللأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تبث فيها القناة محتوى كهذا ضد الجيش الإسرائيلي، ونطالب بإزالة المحتوى فورا".



من جانبه قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "إن سلوك القناة الـ14، الذراع المركزي لآلة السم، تجاه مقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان أثناء الحرب هو انتهاك لأمننا القومي وإهانة لدولة إسرائيل".



وأضاف أن "الفيلم الذي تم عرضه بالأمس هو تجاوز آخر لخط القيمة الذي يضر بقيمنا الأساسية، لقد خاطر هرتسي هاليفي بحياته مرات لا تحصى من أجل الدفاع عن البلاد ويقود جيش الدفاع الإسرائيلي في جميع المجالات منذ عام الآن".



بدوره علق رئيس الأركان السابق بيني غانتس على الفيديو الساخر من هاليفي بالقول: "القناة الـ14، لم يفت الأوان بعد للاعتذار ووضع الفيديو المخزي جانبا".



من جانبها سخرت القناة الـ14 من هاغاري، ومطالبته بحذف الفيديو الساخر من هاليفي، وقالت إن على رئيس الأركان أن يوضح لهاغاراي أنه ناطق باسم الجيش وليس كاتب عمود تلفزيوني.