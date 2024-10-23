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الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أطلق 85 صاروخا من جنوب لبنان

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أطلق 85 صاروخا من جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد منذ صباح اليوم الأربعاء إطلاق 85 صاروخا من جنوب لبنان، باتجاه شمال إسرائيل.


وقال في بيان إنه "حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي عبرت اليوم الأربعاء حوالي 85 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل"، مشددا على أن قوات الجيش ستواصل "الدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها ضد التهديد الذي تشكله منظمة حزب الله".


وأفاد في بيان آخر بأن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة بدون طيار كانت تقترب من الأراضي الإسرائيلية من لبنان"، مؤكدا أنه تم اعتراض المسيرة قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح أن عدد المسيرات التي اعترضها سلاح الجو في الشمال والجنوب اليوم وصل عددها إلى خمس طائرات.

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