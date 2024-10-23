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الجيش الإسرائيلي: إصابة 22 عسكريا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: إصابة 22 عسكريا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إصابة 22 عسكريا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.


يأتي ذلك، في وقت تدور اشتباكات عند عدة محاور جنوب لبنان، لا سيما في العديسة ورب ثلاثين ومركبا.

ويؤكد حزب الله في بياناته أنه يستهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي عند الخط الحدودي.

وأصدر حزب الله اليوم الأربعاء، 5 بيانات على الأقل، أكد فيها أن استهدف تجمعات ‏لجنود الجيش الإسرائيلي بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين وعند مثلث مسكفعام – رب ثلاثين – مركبا وأطراف بلدة العديسة وعند مثلث رب ثلاثين عديسة مركبا بصليات صاروخية.‏

وكان الجيش الإسرائيلي قال عبر موقعه، في آخر تحديث له، إن قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب (07.10.2023) بلغ 752 جنديا وضابطا.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد جرحى الجيش بلغ 5,065، أكثر من 750 منهم بحالة صعبة.

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