  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تحركات إسرائيلية قرب حدود مصر

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحركات إسرائيلية قرب حدود مصر



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن تصرفات قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة تثبت بقاء الجيش هناك.


وأضافت الصحيفة العبرية، أن أن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء مواقع عسكرية وتكنولوجية في منطقة فيلادلفيا الآن، وقد تؤثر هذه المعضلة ليس فقط على صفقة الأسرى ولكن أيضا على اتفاقية السلام مع مصر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ترسيخ وتطوير احتلال محور فيلادلفيا من خلال بناء البنية التحتية والطرق، وتطوير العديد من الوسائل التكنولوجية المتقدمة.

كما قام الجيش الإسرائيلي ببناء طريق مرصوف من شاطئ البحر في رفح إلى معبر كرم أبو سالم، إلى جانب وضع نقاط عسكرية وخطوط إنارة واتصالات ومراقبة في المنطقة.

وأوضحت معاريف، أنه من ناحية أخرى، يحاول المسؤولون في مصر إقناع الأمريكيين بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون اتخاذ خطوات عملية أكثر على الأرض بتلك المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا.

الأكثر قراءة اليوم

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل خطة الإمارات لليوم التالي لما بعد حرب غزة

مصر تنتظر رد إسرائيل على مقترح الوقف المؤقت لاطلاق النار..

جنود إسرائيليون عائدون من غزة: أهوال لا يمكن للعالم الخارجي فهمها

الامم المتحدة : تعافي قطاع غزة قد يستغرق أكثر من 350 سنة

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود في قصف صاروخي شنه "حزب الله"

نتنياهو لبلينكن: اغتيال السنوار قد يسهم في تحقيق أهداف الحرب

نازح من شمال غزة: تركت جثمان ابني على "الممر الآمن" بلا وداع ولا كفن

الأخبار الرئيسية

20241019121812afpp-afp_36ke4pw.h-730x438

" إسرائيل" تبحث فكرة استخدام متعهدين أمنيين لتوزيع المساعدات في غزة

19ipj-10-730x438

شمال غزة يباد.. جيش الاحتلال يقر باعتقال عشرات الفلسطينيين في جباليا

photo_2024-10-23_15-55-25

حزب الله يعلن استشهاد رئيس المجلس التنفيذي بحزب الله "الشيخ هاشم صفي الدين".

حقائق صادمة عن خطّة نتنياهو: شركةٌ مرتزقة إسرائيليّةٌ-أمريكيّةٌ عمِلت بالعراق ستُدير القطاع.. رئيس الشركة يُهدِّد: “أنصح سكّان غزّة بعدم تجربتنا”..

الامم المتحدة : تعافي قطاع غزة قد يستغرق أكثر من 350 سنة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية