غزة: حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 383 على قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الأربعاء إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 74 شهيدا و130 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيل المتواصل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر 2023 إلى 42.792 شهيدا و100.412 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وفي ذات السياق أفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، اليوم الأربعاء، بمقتل طبيب وممرض جراء استهدافهما بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وأكد البرش أن الجيش الإسرائيلي يواصل حصار المشافي شمال القطاع ويقتل المواطنين ويشردهم ويخرجهم قسرا من مراكز الإيواء، مشددا على أن مشافي شمال قطاع غزة بلا دواء أو ماء أو غذاء، تزامنا مع منع الجيش الإسرائيلي دخول المنظمات الدولية لإغاثتها.