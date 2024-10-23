وزير الداخلية التركي: “قتلى وجرحى” في هجوم “إرهابي” في أنقرة (فيديوهات)

أنقرة/سما/

أسفر هجوم “إرهابي” أمام مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء في أنقرة، عن سقوط “قتلى وجرحى”، حسبما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا الأربعاء، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار وإطلاق نار.

وأورد يرلي كايا على منصة إكس “وقع هجوم إرهابي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء (TUSAS) في أنقرة. للأسف، لدينا شهداء وجرحى في هذا الهجوم”.

وأفادت قناة “خبر تورك” عن احتجاز “رهائن” من دون مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن الهجوم لا يزال جاريا.

وأشارت قناة “إن تي في” الخاصة إلى إطلاق نار أعقب الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 16,00 (13,00 ت غ).

ووفق صور بثّتها القنوات التركية، تصاعد دخان أبيض كثيف بعد الانفجار أمام مدخل مقر الشركة.

ولم يعلن أي طرف بعد مسؤوليته عن هذه العملية.

وشكّلت إيرادات قطاع الصناعات الدفاعية بما في ذلك المسيّرات مثل “بيرقدار”، نحو 80 بالمئة من صادرات تركيا في 2023، أي نحو 10,2 مليار دولار.

(أ ف ب)