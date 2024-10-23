حريق إثر إصابة مصنعين في عكا وكريات بياليك بخليج حيفا بصاروخين أطلقا من لبنان

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، باندلاع حريق إثر إصابة مصنعين في منطقتي عكا وكريات بياليك في خليج مدينة حيفا شمال إسرائيل، بصاروخين أطلقا من لبنان.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات ترصد تضرر مصنعين في عكا وحيفا شمال إسرائيل جراء سقوط صاروخين أطلقا من لبنان.



وقال الإطفاء الإسرائيلي إن 4 طواقم تعمل على إخماد الحريق في عكا.

بدوره، قال الجيش الاسرائيلي إنه رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان في الربع الساعة الماضية تجاه حيفا، فيما أشارت هيئة البث الاسرائيلية إلى أنه منذ الصباح تم اعتراض 4 مسيرات أطلقت من لبنان.