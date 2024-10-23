بيربوك في بيروت: يجب إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل

بيروت/سما/

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإجراء محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.



وقالت بيربوك في بيان إن "المهمة الآن هي التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل ولبنان قابل للتطبيق بعد نجاح إسرائيل في إضعاف حزب الله".

وشددت على أنه "المهم الآن هو العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي لإيجاد حل دبلوماسي قابل للتطبيق يحمي المصالح الأمنية المشروعة لكل من إسرائيل ولبنان".

وذكر موقع "ليبانون 24" أن بيربوك والوفد المرافق وصلوا إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.