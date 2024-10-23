وحدات "حزب الله" تحبط عمليات تجسس وسرقات في الضاحية الجنوبية لبيروت

وقالت الصحيفة في تقرير إنه "أثناء الهدوء الحذر الذي ساد الضاحية الجنوبية لأيام، توجه عدد كبير من الإعلاميين لتوثيق ما دمره العدو ونقل الصورة من الداخل لا على التخوم"، مشيرة إلى أن "الخروقات الأمنية الكبيرة التي برزت في بداية هذه الحرب جعلت الوحدات الأمنية في حزب الله أكثر يقظة".

وعلمت "الأخبار" أن "حزب الله أوقف العديد من الأشخاص لقيامهم بأعمال مشبوهة، بينهم أجانب ولبنانيون يقومون بالتصوير (البعض منهم بصفة إعلامية)، ولم يتصرف الحزب معهم، على أنهم حتما عملاء لإسرائيل أو أجهزة استخبارات أجنبية. لكن هذه الإجراءات عطلت محاولات أمنية معادية، خصوصا أن جميع الموقوفين هم أشخاص لا منازل لهم أو أعمال في المنطقة، وهناك الكثير من الأسئلة حول اقترابهم من منطقة خطيرة، بخاصة من هم غير صحافيين".