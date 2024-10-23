الجيش الإسرائيلي: اعتراض 5 مسيرات ورصد إطلاق 25 صاروخا من جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 25 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مناطق الجليل الأعلى والجليل المركزي وخليج حيفا، واعتراض 5 مسيرات.



وذكر الجيش في بيان أنه "بعد صفارات الإنذار التي أطلقت بين الساعة 11:02 و11:04 في مناطق الجليل الأعلى والجليل المركزي وخليج حيفا، تم تحديد حوالي 25 عملية إطلاق مقذوفات تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض معظمها".



كما أعلن أن سلاح الجو اعترض منذ صباح اليوم الثلاثاء 5 طائرات مسيرة، كان آخرها رصد بعد أن دوت صفارات الإنذار في مناطق راموت نفتالي وديشون بين الساعة 10:39-10:40.

وقال إنه نتيجة عمليات إطلاق الصواريخ دوت صفارات الإنذار في مدينة مسكاف ومنطقة الكرايوت وكفار جلعادي وكفار يوفال وفي منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل.