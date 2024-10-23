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إيران: عرض خاتم نصرالله في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني (صورة) - سما الإخبارية

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إيران: عرض خاتم نصرالله في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني (صورة)

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: عرض خاتم نصرالله في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني (صورة)



طهران/سما/

ذكرت وكالة "إرنا" أن شبكة "أفق" الإيرانية تعتزم بيع خاتم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي قتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني.

 

وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق" إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله منذ فبراير 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.

وكان رحماندوست قد تلقى الخاتم كهدية من نصرالله أثناء زيارته لإيران عام 2014.

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يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتال الجيش الإسرائيلي نصرالله في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الحزب، في بيان يوم 28 سبتمبر، أن "نصر الله التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما".

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل صفت الحساب باغتيال نصر الله".

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