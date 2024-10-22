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الاحتلال: العثور على بقايا المسيّرة التي تسللت أمس من لبنان بعد 12 ساعة من البحث

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: العثور على بقايا المسيّرة التي تسللت أمس من لبنان بعد 12 ساعة من البحث



القدس المحتلة / سما/

بعد 12 ساعة، عثر الجيش الإسرائيلي في يوكنعام جنوب حيفا على المسيرة التي أطلقت أمس واختفت عن منظومة الدفاعات الجوية.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، تحطمت الطائرة بدون طيار بسبب عطل أو تعطل مسار طيرانها نتيجة الحرب الإلكترونية التي استخدمت ضدها.

ورصدت القوات الجوية الليلة الماضية طائرة بدون طيار تسللت من لبنان وقامت بتفعيل جميع الأنظمة واداخت مليون إسرائيلي إلى الملاجئ .

وقال مسؤولو الجيش إنهم يبذلون جهودًا كبيرة لتقليص الفجوات وسد فجوة سنوات من أجل تحسين الاستجابة العملياتية .

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