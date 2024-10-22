383 يوم من الحرب على فلسطين : شهداء بالعشرات وإخلاء مراكز النزوح في شمال قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٨٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر بحق المواطنين خلال ال ٤٨ ساعة وصل منها للمشافي ١١٥ شهيد و ٤٨٧ جريح

وارتفعت حصيلة العدوان إلى ٤٢٧١٨ شهيد و ١٠٠٢٨٢ جريح منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتتواصل العملية البرية لليوم التاسع عشر على التوالي في شمال قطاع غزة .

وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفى العودة شمالي غزة وتمنع وصول المرضى والمصابين إليه وهو ما يتواصل مع مشفى كمال عدوان ببيت لاهيا.

واجبرت قوات الاحتلال النازحين في مدارس بيت لاهيا على الخروج منها وسط إطلاق نار واعتقالات.

وصباح اليوم افرجت عن عدد من المحتجزين ونقلت اعداد أخرى إلى سجون الاحتلال.

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حلاوة بالقرب من دوار حلاوة غرب جباليا البلد شمال قطاع غزة

والشهداء من عائلة حلاوة هم ام وطفليها.

كما استشهد الشاب عبد الرحيم ابو مهادي ليلتحق بشقيقه محمد الذي استشهد قبل اشهر.

وارتقى شهيدان و ١٠ مصابين بعضهم إصابته خطرة جداً جراء استهداف إسرائيلي لمدرسة "أسامة بن زيد" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما ارتقى سبعة شهداء ومصابون في قصف استهدف منزلا في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي غزة ارتفع إلى ستة عدد الشهداء الذين ارتقوا اثر قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب مفرق دولة جنوب المدينة.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

جنوب القطاع

واستشهد اربعة واصيب عدد آخر بقصف الاحتلال عيادة في قرية عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا في قصف خيمة في منطقة المراثي غرب خان يونس

واستشهد اربعة مواطنين في غارة إسرائيلية على منطقة خربة العدس شمال رفح.