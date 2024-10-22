طقس فلسطين: أجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفًة في بقية المناطق

رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بشكل عام ومغبرًا في بعض الأحيان. بارد نسبيًا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق. لن يطرأ تغير على درجات الحرارة التي ستظل أقل من معدلها السنوي بحوالي 5 درجات مئوية. الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر سيكون خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، سيكون الجو باردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبيًا في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وغدا الخميس، سيكون الجو صافياً بوجه عام وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ولطيفًا في باقي المناطق. درجات الحرارة ستبقى دون المعدل السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا. البحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، سيكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفًا في معظم المناطق. درجات الحرارة سترتفع ارتفاعًا طفيفًا، لكنها ستظل أقل من المعدل السنوي بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، سيكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفًا في معظم المناطق. درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا طفيفًا لكنها ستظل أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.