إسرائيل تصادر 410 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى "المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمرت بتجميد 410 ملايين شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية".

وأوضحت أن "المحكمة قامت بذلك في أعقاب دعوى بقيمة تزيد عن ملياري شيكل قدمتها بعض عائلات قتلى السابع من أكتوبر ضد السلطة وحركة حماس".

وأضافت: "جاء في الدعوى أن السلطة لم تتخذ إجراءات لإحباط الإعتداءات، بل قامت بتمويل ذلك ودفع أموال لأفراد عائلات فلسطينية، كما يضمن تجميد الأموال تعويض العائلات في حال قبول المحكمة بالدعوى في نهاية المطاف".