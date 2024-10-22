بلينكن يؤجل زيارته إلى الأردن ويقول: "سيصل إلى السعودية لبحث التطبيع مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما/

تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي زار إسرائيل أمس.

وأعلنت ذلك وزارة الخارجية الأردنية، وأضافت أن الجانبين اتفقا على تأجيل زيارة بلينكن إلى عمان، التي كان من المفترض أن تتم اليوم، إلى موعد آخر.

كما بحث الجانبان "التصعيد الخطير في المنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول أميركي قوله إن بلينكن سيزور السعودية لإجراء مباحثات بشأن التطبيع بين المملكة وإسرائيل، بدلا من زيارة الأردن التي تم تأجيلها بسبب "ضيق الجدول الزمني".

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، "وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة".

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان: "بحث الصفدي وبلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية".