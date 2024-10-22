الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال هاشم صفي الدين

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين.

ويعد صفي الدين المرشح لخلافة زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية يوم 27 أكتوبر الماضي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في 4 أكتوبر، غارة في الضاحية الجنوبية لبيروت وصفت بـ"الأعنف" منذ اغتيال نصر الله، وقال إن المستهدف هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلياستهدف اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجمات "غير العادية" في الضاحية كان هدفها "خليفة نصر الله".