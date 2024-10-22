مفوض أممي: قصف إسرائيل محيط مشفى رفيق الحريري ببيروت “مفزع”

جنيف/سما/

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن قصف إسرائيل محيط مستشفى رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت “مفزع”.

ودعا تورك في بيان، الثلاثاء، إلى احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي فيما يخص حماية المدنيين.

وقال: “الهجوم الذي نفذته إسرائيل بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الحكومي مفزع”.

ولفت إلى أن الهجوم أدى إلى استشهاد 18 شخصا على الأقل بينهم 4 أطفال، وإصابة 60 آخرين.

وأضاف: “المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين بالمجال الصحي يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني بسبب وظيفتهم المتمثلة في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى”.

ومساء الاثنين، شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على محيط مستشفى رفيق الحريري بضاحية بيروت الجنوبية دون توجيه إنذار مسبق.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و546 شهيدا و11 ألفا و862 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

ويرد “حزب الله” يوميا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.