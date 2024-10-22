شرطة الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بزعم التجسس لإيران والتخطيط لقتل عالم نووي

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال سبعة فلسطينيين من سكان القدس المحتلة بزعم أنهم خططوا لاغتيال عالم إسرائيلي ورئيس بلدية إحدى المدن بتوجيه من إيران.

وقالت الشرطة في بيان: "اعتقل جهاز الأمن العام ووحدة التحقيقات المركزية في شرطة منطقة القدس سبعة من سكان حي بيت صفافا في القدس". وبحسب البيان "خطط هؤلاء الأفراد بتوجيه من إيران لاغتيال عالم إسرائيلي كبير ورئيس بلدية مدينة إسرائيلية كبرى".

والمعتقلون الفلسطينيون في سن 17 - 23 عاما، من سكان بيت صفافا، واعتقلوا بشبهة التجسس لصالح إيران.

وبحسب بيان الشرطة، كلفت الخلية أيضا بتفجير مركبة للشرطة وإلقاء قنابل يدوية على منزل مقابل 200 ألف شيكل (53 ألف دولار تقريبا). واعتقل السبعة بالقرب من منزل العالم بعد تصويره، وفق الشرطة.

وأضاف البيان أن عميلا في الاستخبارات الإيرانية طلب من الخلية الحصول على تفاصيل حول رئيس بلدية، وأنه كان على اتصال مع الخلية على مدار عدة شهور.



وادعت الشرطة أن الخلية طولبت بتنفيذ مهمات أخرى، بينها رش كتابات جدارية في أنحاء إسرائيل، وبينها "أعيدوا المخطوفين"، أي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصلوا مقابل ذلك على مبلغ 100 دولار، وأنهم حصلوا على مبلغ يتراوح بين 13 – 15 ألف دولار مقابل شراء سلاح، بينما "طلب المشتبهون الحصول على 200 ألف دولار مقابل قتل شخص".

ونقل البيان عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "هذا التحقيق يؤكد جهود إيران لتجنيد مواطنين إسرائيليين للإرهاب".

ويأتي بيان الشرطة، الثلاثاء، غداة إعلانها تفكيك شبكة تجسس تضم سبعة إسرائيليين كانوا يجمعون معلومات عن القواعد العسكرية والبنية التحتية للطاقة لصالح الاستخبارات الإيرانية. والسبعة أعضاء الخلية من مدينة حيفا والمناطق الشمالية في فلسطين المحتلة.

والشهر الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف إسرائيلي للاشتباه بأن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.