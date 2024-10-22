مليون إسرائيلي في الملاجئ.. الاحتلال يعجز عن إسقاط مسيرة لحزب الله تحلق منذ قرابة الساعة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث عن مسيرة تسللت من لبنان متواصلة منذ أكثر من 40 دقيقة دون جدوى، مشيرة إلى تعطيل نظام الملاحة في تل أبيب.



‏وقالت الإذاعة: "منذ 40 دقيقة تتواصل عملية البحث عن مسيرة تسللت من لبنان دون جدوى، وقد دوت صافرات الإنذار في أكثر من 50 موقعا في أعقاب نجاح مسيرتين بالتسلل دون اعتراضهما".

ونقلت الإذاعة عن مصدر في جهاز الأمن العام "الشاباك" أنه تم تعطيل نظام الملاحة GPS في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيرة.

وأكدت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف حتى اللحظة مكان تحليق المسيرة، ولم يتمكن من اعتراضها.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الهجوم دفع أكثر من مليون من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا إلى الاحتماء بالملاجئ.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن "حزب الله" أنه شن هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا.

وقال حزب الله في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:55 من مساء يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة.