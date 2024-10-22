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حماس: إبادة الشمال مستمرة واستشهاد 700 فلسطيني في 18 يوما

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إبادة الشمال مستمرة واستشهاد 700 فلسطيني في 18 يوما



غزة/سما/

قالت حركة حماس، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي “يواصل جرائمه الممنهجة في محافظة شمال قطاع غزة ضمن أعمال الإبادة الجماعية”، ما أسفر عن استشهاد 700 فلسطيني على الأقل خلال 18 يوما منذ بدء الهجوم البري على المحافظة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للقيادي بالحركة أسامة حمدان قال فيها: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب شمال غزة جرائم ممنهجة في شمال قطاع غزة، ضمن أعمال الإبادة الجماعية وتشمل الإعدام وقتل المدنيين والاعتقال والإخلاء القسري والتهجير والتجويع ومهاجمة المستشفيات”.

وأضاف: “الاحتلال قتل خلال 18 يوما 700 فلسطيني في شمال غزة دون احتساب من هم تحت الأنقاض أو الذين لا تصل إليهم سيارات الإسعاف، ويبقى العدد مرشحا للارتفاع”.

وأوضح أن الممرات الممتدة من شمال غزة إلى جنوبه والتي ادعى الجيش الإسرائيلي أنها “آمنة”، وأجبر النازحين على المرور عبرها، تحولت إلى “مصيدة لاستهداف الفلسطينيين ومن بينهم نساء وأطفال عبر الاستهداف والقتل أو الاعتقال”.

وطالب حمدان الدول العربية والإسلامية بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشكل عاجل والضغط على الاحتلال لوقف العدوان.

#حماس

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