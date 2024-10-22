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"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية والتصدي لأخرى في سماء جنوب لبنان

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية والتصدي لأخرى في سماء جنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" في أجواء بلدة جبشيت، والتصدي لأخرى كانت تحلق في سماء منطقة الإقليم جنوب لبنان.


وقال الحزب في بيان عبر قناته على "تلغرام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، بإسقاط مسيرة هرمز 450 فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض - جو وشوهدت تحترق".

يذكر أن هذه المسيرة هي الثانية من النوع ذاته التي يعلن "حزب الله" إسقاطها منذ إطلاق إسرائيل عمليتها العسكرية البرية على جنوب لبنان مطلع أكتوبر الجاري، حيث أعلن الحزب أنه أسقط ليلة 15 أكتوبر الجاري، مسيرة "هرمز 450".

وسبق أن أعلن الحزب مرات متعددة أنه تمكن من إسقاط مسيرات من هذا النوع ومنها في 18 نوفمبر 2023، وفي فبراير 2024، وفي أبريل 2024.

وفي بيان منفصل أشار الحزب أيضا إلى أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي تصدوا عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة الإقليم بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

وأكد الحزب استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة، وتجمع آخر في مسكفعام بصلية صاروخية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين إثر رشقة صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني، استهدفت تجمعا للجنود الاسرائيليين في إصبع الجليل.

يشار إلى أن هذه المسيرة التي أعلن "حزب الله" إسقاطها مصممة من شركة إلبيت الإسرائيلية لمهام التحليق التكتيكية الطويلة، حيث تبلغ قدرتها على التحليق أكثر من 20 ساعة، مع مهمة أساسية تتمثل في الاستطلاع والمراقبة وترحيل الاتصالات.

وتحمل أجهزة استشعار (كهروضوئية والأشعة تحت الحمراء)، ورادارا موضعيا يمكّنها من التقاط الصور خلال الليل وفي الأحوال الجوية السيئة.

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