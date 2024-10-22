جنرال إيراني كبير يعلق على الضربة الإسرائيلية الضخمة المنتظرة

طهران/سما/

قال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إن رد فعل إيران يعتمد على شدة هجوم "العدو".



وأوضح جعفري أن "إيران واثقة من أن إسرائيل لن تقرر شن هجوم واسع النطاق، لكنها ستقتصر على توجيه ضربة انتقامية رمزية".

وشغل محمد علي جعفري منصب قائد الحرس الثوري الإيراني من عام 2007 إلى عام 2019.

وأضاف الجنرال الإيراني: "من المرجح أن تنفذ إسرائيل هجوماً غير فعال ومحدودا وصغيرا لتقديمه كرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في الأول من أكتوبر. ويعتمد رد فعل إيران على شدة هجوم "العدو" فإذا فعلت شيئاً كبيراً وهاماً، فإنها بالتأكيد ستتلقى ردا سيكون أقوى بعدة مرات".

وأكد القائد العسكري الإيراني أن إسرائيل "لن تتخذ إجراءات جادة وهامة".

وذكر الجعفري "مهما فعلت إسرائيل فإن محاولتها ستذهب سدى".

وفي سياق متصل أشار رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية للأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي إلى أن طهران "تسعى جاهدة من أجل السلام والأمن وخفض التوتر في المنطقة، ولكن في وضع إسرائيل تجاوزت كل الحدود في ارتكاب الجرائم، ونحن نعلن استعدادنا الكامل للرد بشكل متناسب على هجومهم المحتمل على الأراضي الإيرانية".

ووفقا للنائب، كانت إيران في السابق تهاجم القواعد العسكرية الإسرائيلية فقط، ولكن في حالة وقوع هجوم إسرائيلي جديد على الجمهورية الإسلامية، فإن جميع مرافق البنية التحتية الحيوية لإسرائيل "ستصبح أهدافا قانونية وقابلة للتحقيق" للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي مساء الأول من أكتوبر، شنت إيران هجوماً صاروخياً واسع النطاق على إسرائيل ردا على مقتل أفراد رئيسيين في قيادة "حماس" و"حزب الله " و"الحرس الثوري الإيراني". وقالت طهران إن 90% من الصواريخ أصابت أهدافها المقصودة بنجاح، لكن إسرائيل تقول إن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا وتم اعتراض معظمها.

وتعهدت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية بالرد على الهجوم. وفي 15 أكتوبر، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن إيران ستتعرض للهجوم قريباً وأنه سيكون "رداً دقيقا وقاتلا".