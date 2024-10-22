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70% من المستوطنين يدرسون عدم العودة إلى الشمال

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
70% من المستوطنين يدرسون عدم العودة إلى الشمال



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، استناداً إلى استطلاع رأي حول المستوطنين شمال فلسطين الحتلة، أنّ 70% يدرسون عدم العودة إلى منازلهم، فيما يقول 60% إنّ معيشتهم تغيّرت نحو الأسوأ. 

وبحسب الاستطلاع فإن 20% ليس لديهم عمل حالياً، و68% لم يحصلوا على مساعدة من الحكومة في مجال الأعمال. 

وفي هذا الإطار، فإنّ 35% من المستطلعين يعطون علامة سيئة للحكومة على تعاملها معهم.

انخفاض في أرباح أصحاب المصالح
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أصحاب المصالح في حيفا يتحدّثون عن انخفاض بنسبة 90% في دخل الشهر الأخير تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ونقلت عن أحد أصحاب المحال قوله إنّ "الناس لا يخرجون الى الشوارع والوضع في حيفا مقلق وهو ليس بسيطاً".

وكان "رئيس مجلس الجليل الأعلى" في كيان الاحتلال الإسرائيلي، غيورا زلاتس، صرّح بأنّ عمليات حزب الله تتزايد في الشمال، وتصبح مع مرور الأيام أكثر فتكاً وقوّة، ونتيجة لذلك انخفض مستوى الأمن في المناطق الشمالية (عند الحدود مع لبنان). 

 وأشار زلاتس إلى أنّ الأوضاع في الشمال تتراجع من سيّئ إلى أسوأ، فيومياً تدوّي صفّارات الإنذار، نتيجة إطلاق المسيّرات والصواريخ من قبل حزب الله، كما أنّ هناك عشرات البيوت المدمّرة، وآلاف الدونمات المحروقة، وهناك قتلى ومصابون بين الجنود والمستوطنين، وأيضاً هناك نحو 100 ألف مستوطن جرى إخلاؤهم، مضيفاً "نحن الآن من دون أيّ خدمات حيوية مثل الصحة والمصارف والمنظومات التربوية وغيرها".

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