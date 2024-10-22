استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

نابلس/سما/

استشهد طفل، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل عبد الله جمال هواش (11 عاما) متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس.

وقال مراسلونا إن طفلا أصيب أثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، عقب اعتقالها الشاب ناصر نشأت عناتي.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت مساء اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس، وتحديدا حارة القريون في البلدة القديمة، وأطلقت القنابل الدخانية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة.