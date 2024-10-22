  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"نيويورك تايمز": تكتيكات حماس في شمال غزة تجعل من الصعب هزيمتها

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز": تكتيكات حماس في شمال غزة تجعل من الصعب هزيمتها



واشنطن/سما/

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن محللين إسرائيليين قولهم إن تكتكيات حرب العصابات التي تنتهجها حركة حماس في شمال غزة تجعل من الصعب هزيمتها. وذكرت الصحيفة أن قتل حركة حماس عقيداً إسرائيلياً (إحسان دقسة) في شمال غزة يوم الأحد الماضي، أكد كيف أن الجناح العسكري للحركة (كتائب القسام) لا يزال يشكل تأثير حرب عصابات قوية، ولديه ما يكفي من المقاتلين والذخائر لتوريط الجيش الإسرائيلي في حرب بطيئة وطاحنة وغير قابلة لتحقيق انتصار حتى الآن.

وقال محللون إسرائيليون للصحيفة إن مقاتلي "حماس" المتبقين يختبئون عن الأنظار في المباني المدمرة وشبكة الأنفاق الضخمة تحت الأرض التي تمتلكها الحركة، والتي لا يزال الكثير منها سليماً على الرغم من جهود إسرائيل لتدميرها.

في تصريح أدلى به لـ "نيويورك تايمز" عن صلاح الدين العواودة، وهو عضو في "حماس" ومحلل مقيم في إسطنبول يوضح أن "قوات حرب العصابات تعمل بشكل جيد، وسيكون من الصعب للغاية هزيمتها، ليس فقط في الأمد القريب، ولكن على المدى البعيد أيضاً".

وتقول الصحيفة إنه "بعد أكثر من عام من القتال المسلح، من المرجح أن يكون مقاتلو حماس المتبقون معتادين الآن على اتخاذ القرارات ذاتياً، بدلاً من تلقي الأوامر من هيكل قيادة مركزي"، لافتة إلى أن الجماعة جندت أيضاً خلال الصيف مقاتلين جدداً، وإن كان لا يعرف عددهم، أو مدى جودة تدريبهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن "حماس" استفادت من انسحابات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأحياء والمناطق بعد فترة قصيرة من السيطرة عليها، مؤكدة أن ذلك يسمح للحركة بالعودة وإعادة فرض السيطرة، الأمر الذي يدفع الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان إلى العودة إليها مجدداً بعد أشهر أو حتى أسابيع. وبينت الصحيفة أن عدم وجود استراتيجية لدى إسرائيل يثير تساؤلات من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين حول سبب عودة الجيش الإسرائيلي مجدداً إلى جباليا. وقال المحلل إلإسرائيلي مايكل ميلستين: "نحن نحتل الأراضي، ثم نخرج منها... إن هذا النوع من السلوك يعني أنك تجد نفسك في حرب لا نهاية لها".


في الوقت نفسه، يشير الفلسطينيون إلى أن العملية العسكرية للاحتلال في جباليا واحدة من أكثر العمليات وحشية. ومع تصاعد القتال، يلوح شبح المجاعة من جديد في شمال غزة. ويحذر العاملون في مجال الرعاية الصحية من أن المستشفيات المتبقية في المنطقة تواجه خطر الانهيار، ويعتقد الفلسطينيون عمومًا أن هذه العملية تهدف لطرد السكان المتبقين في شمال غزة.

بموجب ما تعرف بـ"خطة الجنرالات"، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يمنح مئات الآلاف من المتبقين في الشمال أسبوعاً واحداً للانتقال إلى الجنوب قبل إعلان الشمال منطقة عسكرية مغلقة. وبعد ذلك، ستمنع إسرائيل جميع الإمدادات إلى الشمال في محاولة لإجبار مقاتلي "حماس" على الاستسلام وتسليم المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.

وحسب مايكل سفارد، وهو محام إسرائيلي متخصص في حقوق الإنسان، فإن "خطة الجنرالات" سوف تنطوي على "خلق متعمد للأزمات الإنسانية سلاحَ حربٍ". وأضاف أن "محاصرة العدو في منطقة صغيرة قد تكون مقبولة، ولكن ليس محاصرة منطقة واسعة كهذه". وتابع أن "خطة الجنرالات من المرجح أن ترقى إلى مستوى جريمة حرب".

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يحرض على طبيبة وصفت العقيد إحسان دقسة الذي قتل في غزة بـ "المجرم"

هاريس: اغتيال السنوار أزالت عقبة أمام إنهاء الحرب في غزة

“أرض إسرائيل لنا جميعا”.. مطالبات من حزب نتنياهو لإعادة بناء المستوطنات في غزة

نتنياهو يضع 3 شروط لوقف الحرب مع لبنان: ضمان حرية حركة الجيش الاسرائيلي في المناطق الحدودية..

رشقةٌ صاروخيّةٌ من (حزب الله) للشمال والمركز ومنطقة القدس..اسرائيل : الاقتصاد يتهالك والحكومة تجاهلت إطالة الحرب

رئيس الشاباك يقدم مقرحا جديدا للكابينيت بشأن تبادل الأسرى دون انسحاب الجيش من غزة

بلينكن يناقش خطة واشنطن بقطاع غزة بعد انتهاء الحرب

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-22_15-22-34

مخطط جديد في غزة: "عمدة" جديد و"غيتوات" في اليوم التالي للحرب

photo_2024-10-22_14-57-28

معطيات كئيبة وإحصائيات صادمة.. هكذا أثرت حرب غزة على الإسرائيليين

“ذي نيشين”: هكذا تبيد "إسرائيل" عائلات غزية بكاملها بأسلحة تنتجها مصانع في مدن أمريكية وادعة

المبادر لـ”خطة الجنرالات”: 4 عوامل تفرض على إسرائيل وقف الحرب في غزة الآن

المسيرة أصابت نافذة غرفة نوم... أول صور لمنزل نتنياهو بعد محاولة اغتياله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية