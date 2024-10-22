محمد بن سلمان يستقبل العاهل الأردني في الرياض

الرياض/سما/

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، في العاصمة الرياض.



وحظي ملك الأردن باستقبال حافل لدى وصوله مطار الملك خالد بالرياض رفقة وفد يضم نجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.



ولاحقا، عقد الملك مع ابن سلمان لقاء في قصر اليمامة بالرياض، تطرق إلى قضايا مختلفة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.



وأكد الطرفان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء حالة الصراع والتوتر المتصاعدة في المنطقة.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني في الرياض هيثم أبو الفول.



كما حضره عن الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني عبد الله بن بندر، والسفير السعودي في الأردن نايف السديري، ومسؤولين آخرين.



