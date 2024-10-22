استشهاد طفلة وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

غزة/سما/

استُشهدت طفلة وأصيب 15 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس.

كما أصيب 3 مواطنين في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استهدفت غارة للاحتلال منزلا في محيط الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 42,718 شهيدا، و100,282 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.