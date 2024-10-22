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5 شهداء وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على الهرمل شرق لبنان - سما الإخبارية

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5 شهداء وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على الهرمل شرق لبنان

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على الهرمل شرق لبنان



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد 5 مواطنين  وإصابةآخرين بغارة إسرائيلية على مدينة الهرمل حي المعالي شرق لبنان.

 

يأتي ذلك، في وقت تشن المقاتلات الإسرائلية غارات عنيفة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت الغارات الإسرائيلية مساء الاثنين على منطقة الجناح بمحيط مستشفى الحريري الجامعي، أدت إلى استشهاد 13 لبنانيا وإصابة 57 آخرين.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان في آخر تحديث له الاثنين، أن "الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 2483 شهيدا و11628 جريحا"، في حصيلة مرشحة للارتفاع، مع إضافة ضحايا هذا اليوم.

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