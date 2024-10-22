5 شهداء وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على الهرمل شرق لبنان

وكانت الغارات الإسرائيلية مساء الاثنين على منطقة الجناح بمحيط مستشفى الحريري الجامعي، أدت إلى استشهاد 13 لبنانيا وإصابة 57 آخرين.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان في آخر تحديث له الاثنين، أن "الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 2483 شهيدا و11628 جريحا"، في حصيلة مرشحة للارتفاع، مع إضافة ضحايا هذا اليوم.