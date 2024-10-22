"الحوثيون": استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة تل أبيب

صنعاء/سما/

أعلنت حركة أنصار الله الحوثيون في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية اسرائيلية شرق منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".



وأشارت في بيانها، إلى أن "الصاروخ قد نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية".

وجاء نص البيان كالتالي:

"انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2".

وقد نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية.

وتأتي هذه العملية "ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى".

وأكدت الحركة "استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان"

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الحوثيون ضربات صاروخية باتجاه إسرائيل، حيث أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في شهر يونيو الماضي، أنها نفذت هجوما كبيرا على تل أبيب.