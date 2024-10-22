  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نائب في الكنيست الإسرائيلي يؤيد الاستيطان في لبنان: الحدود ليست مقدسة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب في الكنيست الإسرائيلي يؤيد الاستيطان في لبنان: الحدود ليست مقدسة



القدس المحتلة/سما/

 أعلن نائب في الكنيست عن حزب “الليكود” اليميني، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعمه للاستيطان في لبنان، بهدف إعادة المستوطنين إلى الشمال.

وقال عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب أرييل كيلنر، الثلاثاء، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية: “إذا كان هذا هو ما يجب القيام به لإعادة سكان شمال البلاد إلى ديارهم، فسنفعله”.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غادر عشرات آلاف الإسرائيليين، بطلب من الجيش، عشرات المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية إلى فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.

وأضاف كيلنر: “من الناحية الطبوغرافية، فإن الاستيطان في لبنان قد يكون غير مريح”.

واستدرك: “الحدود ليست مقدسة في نظري. إذا كان من الضروري الاستيطان من أجل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، بالطبع فهو ضروري”.

واعتبر النائب عن “الليكود” اليميني أن “السيطرة على الأرض هي مفتاح النصر المستدام”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، وسّعت تل أبيب، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه.

نائب إسرائيلي: الاستيطان اليهودي في قطاع غزة سيجلب الأمن والنصر الذي سيعترف به أعداؤنا، وهذا هو هدف الصهيونية

وأسفر العدوان على لبنان، منذ أكتوبر 2023، إجمالًا عن ألفين و483 شهيداً و11 ألفًا و628 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد “الأناضول” لآخر البيانات الرسمية اللبنانية.

ويرد “حزب الله” يوميًا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات للعسكريين والمستوطنات.

وبينما تعلن إسرائيل جانبًا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا صارمًا على معظم الخسائر، حسب المراقبين.

وفي ما يتعلق بغزة، قال كيلنر: “الاستيطان اليهودي في قطاع غزة سيجلب الأمن والنصر الذي سيعترف به أعداؤنا، وهذا هو هدف الصهيونية”.

وتعليقًا على تصريح سابق لنتنياهو اعتبر فيه أن “الاستيطان في قطاع غزة غير واقعي”، قال كيلنر: “أتفق معه، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث بعد شهر أو بعد عام”.

يذكر أن إسرائيل فكّكت مستوطناتها في قطاع غزة عام 2005.

والإثنين، شارك عشرات الوزراء والنواب الإسرائيليين في مؤتمر عقد قرب كيبوتس آري ورائيم، في منطقة عسكرية مغلقة محاذية لقطاع غزة، بدعوة من حزب “الليكود” لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وعقد المؤتمر بموافقة الجيش الإسرائيلي وحراسة الشرطة.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يحرض على طبيبة وصفت العقيد إحسان دقسة الذي قتل في غزة بـ "المجرم"

ماكرون يهاجم نتانياهو مجددا ..

"القسام" تعلن مقتل أسيرة "إسرائيلية" في ظروف غامضة شمال قطاع غزة

هاريس: اغتيال السنوار أزالت عقبة أمام إنهاء الحرب في غزة

“أرض إسرائيل لنا جميعا”.. مطالبات من حزب نتنياهو لإعادة بناء المستوطنات في غزة

نتنياهو يضع 3 شروط لوقف الحرب مع لبنان: ضمان حرية حركة الجيش الاسرائيلي في المناطق الحدودية..

رشقةٌ صاروخيّةٌ من (حزب الله) للشمال والمركز ومنطقة القدس..اسرائيل : الاقتصاد يتهالك والحكومة تجاهلت إطالة الحرب

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-22_14-57-28

معطيات كئيبة وإحصائيات صادمة.. هكذا أثرت حرب غزة على الإسرائيليين

"الحوثيون": استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة تل أبيب

“ذي نيشين”: هكذا تبيد "إسرائيل" عائلات غزية بكاملها بأسلحة تنتجها مصانع في مدن أمريكية وادعة

المبادر لـ”خطة الجنرالات”: 4 عوامل تفرض على إسرائيل وقف الحرب في غزة الآن

المسيرة أصابت نافذة غرفة نوم... أول صور لمنزل نتنياهو بعد محاولة اغتياله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية