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المسيرة أصابت نافذة غرفة نوم... أول صور لمنزل نتنياهو بعد محاولة اغتياله

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
المسيرة أصابت نافذة غرفة نوم... أول صور لمنزل نتنياهو بعد محاولة اغتياله



القدس المحتلة / سما/

أظهرت صور سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشرها، اليوم الثلاثاء، لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضرر نافذة غرفة نوم أصابتها إحدى ثلاث مسيّرات استهدفته السبت الماضي.

 

ونشرت «القناة الـ12» الإسرائيلية صورتين لنافذة متضررة في منزل نتنياهو في قيسارية، وقالت إن «إحدى المسيّرات التي أطلقها (حزب الله) أصابت بشكل مباشر منزل رئيس الوزراء الخاص وألحقت أضراراً خارجية، وسمح بالنشر اليوم».

وأوضحت أن المسيرة «أصابت نافذة غرفة نوم في منزل نتنياهو، ولم تخترق المنزل بسبب التحصينات، وتسببت بأضرار خارجية فقط».

وأشارت إلى أن تحليل الصور كشف أن المسيرة تشبه تلك التي ضربت قاعدة التجنيد في غولاني، الأسبوع الماضي، وقتلت أربعة جنود وأصابت العشرات «وبسبب هيكلها وطيرانها على ارتفاعات عالية، تصعب اكتشافها واعتراضها».

وكانت مسيرة سقطت في قيسارية، حيث يعيش نتنياهو، السبت الماضي، وأعلن مكتبه أن المسيرة استهدفت منزله. وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيسارية وقت انفجار المسيرة ولم تقع إصابات، وقال مسؤول آخر إنه لم يكن في قيسارية منذ أيام.

ونجحت المسيرة في الوصول إلى قيسارية بعد أن أسقط الجيش مسيرتين أطلقتا كذلك من لبنان.

وأظهرت لقطات فيديو المسيرة في سماء المنطقة ترافقها طائرة حربية إسرائيلية، قبل أن يتضح لاحقاً أنها اختفت عن أجهزة الرادار، ونجحت في الوصول إلى هدفها.

وفتح الجيش تحقيقاً في الحادثة التي شهدت عدة إخفاقات بما في ذلك في نظام الإنذار الإسرائيلي، بعدما لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في قيسارية قبل سقوط المسيرة وانفجارها.

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