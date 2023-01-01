“حزب الله” يُعلن مسؤوليته عن استهداف منزل نتنياهو في “قيساريا” وإصابة 25 جنديًّا إسرائيليًّا خلال السّاعات الـ24 الماضية

بيروت/ وكالات/

أعلن “حزب الله” اللبناني، الثلاثاء، تبنيه عملية استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، في مستوطنة قيساريا شمال إسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤول العلاقات الإعلامية بالحزب محمد عفيف، في قرية الغبيري بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان.

وفي المؤتمر الصحفي، قال عفيف: “تعلن المقاومة الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو”.

والسبت، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منزل نتنياهو بقيساريا شمال إسرائيل، ولم يكن متواجدا وعائلته فيه، فيما لم تنطلق صفارات الإنذار عن المنطقة تزامنا مع الحادثة، وفق إعلام عبري.

وفي سياق متصل، أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة 25 جنديا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق آخر تحديث لموقع الجيش الإسرائيلي الذي اطلعت عليه الأناضول، وصل عدد الجنود المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 5043.

وأمس الاثنين سجلت 5018 جنديا مصابا، وبذلك يكون 25 جنديا قد أصيبوا خلال 24 ساعة.

وتشير المعطيات أن بين المصابين 2362 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة دون تغيير عن أعداد أمس.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة الجنود، لكن يفهم من بياناته أنه جنوب لبنان، إذ أشار صباح الثلاثاء، إلى إصابة جندي بجروح خطيرة جنوب لبنان.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن 34 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة و195 بإصابات متوسطة و31 طفيفة.

واستنادا لمعطيات الجيش فإن 750 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 356 بمعارك قطاع غزة التي بدأت في 27 من ذات الشهر.